ЕС выдвинул ультиматум России и пригрозил заморозить переговоры по визам

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус после завершения экстренного заседания Совета ЕС на уровне глав дипломатий 28 стран-членов, которые обсуждали ситуацию в Крыму.

”Если не будет очень быстрых и конкретных шагов со стороны россиян по деэскалации ситуации, то целый ряд контактов с ними будет прекращен. Будут воплощены четкие решения по остановке визового диалога, прекращение диалога по реализации экономических соглашений. Учитывая, что в четверг будет саммит ЕС, отсутствие деэскалации к тому времени будет означать, что эти шаги вступят в силу”, - сказал Фабиус журналистам.

Как сообщал УНИАН, Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон заявила, что шагами по деэскалации считать возвращение российских военных в свои казармы, прекращение полетов российской военной авиации над украинской территорией, а также прекращение передвижения российских войск и БТРов в Крыму.

Экстренный саммит ЕС назначен на четверг, 6 марта, в Брюсселе и он должен рассматривать ситуацию в Крыму из-за силовых действий России против Украины, а также отношения Россией.