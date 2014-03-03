МИД Украины обнародовало пункты базовых соглашений по ЧФ, которые нарушила Россия

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины

В результате односторонних волюнтаристских действий Российской Федерации с 21 февраля с.г. были нарушены украинско-российские договоренности, изложенные в базовых соглашениях по Черноморскому флоту, в частности:

Соглашение между Украиной и РФ о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года:

пункт 1 ст.6 об обязательствах воинских формирований осуществлять свою деятельность в местах дислокации в соответствии с законодательством Российской Федерации и уважать суверенитет Украины, соблюдать ее законодательство и не допускать вмешательства во внутренние дела Украины;

пункт 2 ст.8 о проведении учений и других мероприятий боевой и оперативной подготовки в пределах учебных центров, полигонов, позиционных районов и районов рассредоточения, стрельбищ и, кроме запрещенных зон, в отведенных зонах воздушного пространства по согласованию с компетентными органами Украины;

пункт 4 ст.8 об осуществлении мероприятий по охране в местах их дислокации и во время передвижения во взаимодействии с компетентными органами Украины;

пункт 1 ст.15 о соблюдении воинскими формированиями ЧФ РФ пограничного, таможенного и других видов государственного контроля во время пересечения украинско-российской границы;

пункт 1 ст.12 об обязательствах иметь на служебных транспортных средствах ЧФ РФ регистрационный номер и четкий знак;

пункт 5 ст.15 о возможности передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований за пределами мест их дислокации лишь после согласования с компетентными органами Украины.

Соглашение между Украиной и РФ о параметрах разделения Черноморского флота от 28 мая 1998 года:

пункт 1 ст.1 о превышении количества боевых бронированных машин в составе ЧФ РФ сверх определенного количества (132 единиц);

пункт 3 ст. 7 о превышении численности личного состава в частях морской пехоты и морской авиации более 1987 человек;

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ об использовании силами и средствами ЧФ РФ воздушного пространства Украины и воздушного пространства над акваторией Черного моря, где ответственность за безопасность полетов и организацию обслуживания воздушного движения возложена на Украину от 16 июля 1999 года:

статья 2 о проведении учений и проверок дежурных сил противовоздушной обороны ЧФ РФ по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины и в соответствии с режимом и условиями, установленными Украинским центром планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения Украэроцентром.

Кроме того, в результате военного развертывания на территории Украины сил и средств Вооруженных сил РФ с привлечением как воинских формирований ЧФ РФ, временно дислоцированных на территории Украины, так и с территории РФ с массовым использованием самолетов военно-транспортной авиации, было нарушено положение

Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, в частности:

статья 3 относительно построения отношений на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления, невмешательства во внутренние дела;

статья 6 относительно воздержания сторон от участия в действиях, направленных против другой договорной стороны.