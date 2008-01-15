У Ющенко согласны еще немного подождать с главой СБУ

В Секретариате Президента Украины надеются, что 18 января парламент утвердит Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в должности председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, комментируя сегодняшнее решение Верховной Рады о перенесении рассмотрения кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО на пятницу.

По словам И.ПУКШИНА, «это право депутатов, это их право, но я надеюсь, что все же Верховная Рада даст согласие на назначение Валентина Александровича НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду Украины представление о назначении В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ.

Сейчас В.НАЛИВАЙЧЕНКО возглавляет Службу безопасности в статусе исполняющего обязанности.