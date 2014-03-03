Украинская диаспора России выступила против введения войск в Украину

Об этом говорится в письме украинцев России до Путина, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Мы, украинцы России, которых по итогам переписи 2010 года насчитывается около 2 млн человек, крайне встревожены событиями, разворачивающимися в эти дни в Крыму и Украине. Нам, гражданам России, небезразлична судьба нашей исторической Родины, с которой мы тесно связаны этническим, духовными и родственными корнями. Сегодня мы получаем необъективную, одностороннюю информацию о событиях в Украине, которая полярно расходится с той, которую получаем от родственников, друзей, близких, проживающих в разных ее регионах. Поэтому просим Вас обратить внимание СМИ, в частности государственных каналов России, на необходимость объективного и беспристрастного информирования жителей и граждан Российской Федерации о событиях в Украине», - отмечается в документе.

Украинская диаспора обеспокоена возникшей напряженностью на полуострове Крым, где перестают действовать законы Украины, а улицы и дороги наполнены боевой техникой и большим количеством людей в военной форме.

Читайте такжеСША предупредили, что у Путина по ситуации в Крыму есть выбор«Эскалация напряженности на полуострове может привести к вооруженным конфликтам и кровопролитию среди мирных граждан. Наши братские народы - русский и украинский - столетиями жили бок о бок, борясь с общим врагом, творя свое будущее. Нельзя допустить, чтобы разорвалась эта духовная связь, и мы из друзей и соседей превратились в непримиримых врагов. Поэтому мы не поддерживаем решение о вводе российских войск в Украину», - отмечается в письме.

Также украинцы РФ просят Путина сделать все возможное для предотвращения кровопролития, неукоснительного соблюдения действующих в Автономной Республике Крым законов Украины, а также межгосударственных договоренностей, в частности, регулирующих порядок пребывания Черноморского флота России в Севастополе, положений Будапештского меморандума 1994 года, Соглашения между Украиной и Россией от 1997 года о сохранении территориальной целостности и политической независимости Украины.

«Мы уверены, что мудрый украинский народ сумеет самостоятельно выбрать свой дальнейший путь развития, и призываем Россию и другие страны сделать все возможное для сохранения единства Украины», - сказано в письме.

При этом отмечается, что, защищая интересы русского и русскоязычного населения Крыма, Украины, нельзя допустить нарушения прав других коренных народов, для которых эта земля является родной.

Письмо подписали: Украинский Конгресс России; Региональная общественная организация «Украинцы Москвы»; Сибирский центр украинской культуры «Серый Клин»; Общество «Кобзарь», Башкортостан; Украинская национально-культурная автономия г. Санкт-Петербурга; Украинское землячество «Крыныця» Хабаровского края; Украинский культурно-просветительский центр «Родина», г. Саратов; Национально-культурная автономия украинцев г. Новосибирск, Региональная общественная организация «Предсказатель», г. Москва; Общество украинской культуры «Славутич», г. Москва; Красноярское региональное отделение Украинского Конгресса России; Национально-культурная автономия «Украинская родина», г. Сургут; а также Саратовское землячество украинцев Поволжья.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет Федерации России единогласно принял предложение Президента России Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные формирования без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные и государственные объекты в Крыму.