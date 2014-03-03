Украине нужно не ядерное оружие, а НАТО - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявили экс-заместитель министра обороны Владимир Терещенко и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

В частности, Терещенко отметил, что Украина в начале 90-х могла не отказываться от ядерного статуса и оставить ядерное оружие, которое получила в наследство от Советского Союза. Но тогда отказ от ядерного статуса была сугубо политическим актом, который был осуществлен под давлением мирового сообщества.

Также он считает, что в середине 90-х Украина совершила ошибку, отказавшись от всех типов ядерного оружия: тактического и стратегического.

Экс-министр обороны уверен, что если бы в свое время Украина не потеряла шанс вступить в Североатлантический альянс, то сегодня бы не столкнулась с агрессией со стороны России.

Он убежден, что в ситуации с нынешней российской агрессией в Украине не осталось никаких вариантов обеспечения собственной безопасности, кроме присоединения к НАТО.

В свою очередь, Бадрак заявил, что если бы Украина осталась в ядерном статусе, то содержать ядерное оружие было бы почти невозможно.

В то же время он считает, что Украина упустила время и не создала высокотехнологичную армию вместо отказа от ядерного оружия, как это сделала Южно-Африканская Республика, которая, избавившись от ядерного статуса, сумела поставить на вооружение современную высокоточную военную технику.

Также Бадрак считает, что теоретически Украина может вернуть себе ядерный статус, но в таком случае неизбежно столкнется с сопротивлением мира.

Кроме того, эксперт убежден, что на сегодня вступление в НАТО для Украины является лишь делом времени. При этом он добавил, что на данный момент не нужно ускорять этот процесс, поскольку сначала необходимо урегулировать конфликт с Россией, а также отказать РФ в базировании ее флота на территории Украины.