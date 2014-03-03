Совет при Путине заговорил об отказе от применения оружия в Украине

Об этом говорится в заявлении Совета.

"Использование вооруженных сил всегда чревато дальнейшей эскалацией насилия и более масштабными нарушениями прав человека. Проблемы Украины должны решаться политическим урегулированием и постоянным поиском компромисса из важнейших спорных вопросов (например, о статусе языков), но никак не посредством введения войск", - заявили в Совете.

Представители Совета считают, что необходимость использования армии "мотивируется угрозой российским гражданам и соотечественникам".

"Действительно, известны случаи произвола и насилия, которые оказывают представители разных политических сил. Однако применение внешней военной силы связанно с нарушением суверенитета соседнего государства, что противоречит международным обязательствам России, по нашему мнению , абсолютно не адекватно масштабам нарушений", - говорится в заявлении.

При этом, по данным Совета, "информация о нападениях, беспорядках и убийствах на территории Крыма недостоверная и преувеличеная".