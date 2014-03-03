Украина требует выдать Януковича, но Россия может послушать только Гаагский трибунал

Об этом рассказал Генеральный прокурор Олег Махницкий журналистам ТСН.

"Была информация, что он находился в Украине, но сегодня уже пришло заявление на мое имя. Я его сейчас процитирую: "Генеральному прокурору Украины. Я, президент Украины Янукович, сообщаю вам, что в настоящее время нахожусь на санаторном лечении в Крыму. Самочувствие улучшается, дату своего прибытия в Администрацию президента для выполнения своих обязанностей сообщу дополнительно", - процитировал Махницкий.

Однако генпрокурор отметил, что пресс-конференция Януковича в Ростове-на-Дону подтвердила, что он вовсе не в Крыму.

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Поэтому теперь можно требовать у Москвы передачи "беглеца". Эксперты же говорят, что Россия не будет спешить удовлетворять такие требования Украины.

"Я почти убежден, что это работа российских спецслужб. Ситуация им очень выгодна, Янукович у них в руках, им можно пользоваться. Они им пользуются как инструментом, он у них в заложниках", - пояснил политтехнолог Сергей Гайдай.

Знатоки международного права говорят, если Москва не послушает Киев, она вынуждена будет послушать Гаагский трибунал, к которому Украина юридически уже имеет право обращаться.

"В нашем случае, конечно, надо обращаться в международный уголовный суд для того, чтобы не возникало никаких сомнений, что это объективное расследование", - убежден юрист Владимир Василенко.

Процедура обращения предусматривает, что Министерство иностранных дел Украины обратится к международному трибуналу с просьбой рассмотреть дело.

Затем украинские следователи готовят доказательную базу. В Гааге изучают материалы и по результатам принимают решение, подлежит ли этот случай юрисдикции суда.