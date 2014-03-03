Сохранение суверенитета, целостности и безопасности Украины и ее граждан является первоочередной задачей - ГПУ

Об этом говорится в обращении коллегии Генеральной прокуратуры Украины к работникам прокуратуры, правоохранительных органов, суда, органов государственной власти и местного самоуправления, военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, текст которого передан агентству УНИАН.

В обращении, среди прочего, отмечается, что в южных и юго-восточных регионах страны распространяются публичные призывы к совершению противоправных действий, направленных на нарушение территориальной целостности Украины, имеют место факты незаконных действий и решений по захвату и прекращению деятельности конституционных органов власти, а также попытки неправомерно подчинить подразделения правоохранительных органов Украины местной власти или создание так называемых местных правоохранительных органов.

Коллегия ГПУ отмечает, что на такие факты органы прокуратуры оперативно реагируют в порядке, определенном законом.

В частности Генпрокуратурой в административный суд подан иск об отмене ряда решений, принятых 27 февраля этого года Верховной Радой Автономной Республики Крым. В том числе о выражении недоверия Совету Министров Крыма, прекращение ее деятельности, назначение Сергея Аксенова на должность главы крымского правительства, а также об организации и проведении республиканского (местного) референдума по вопросам совершенствования статуса и полномочий крымской автономии.

В обращении подчеркивается, что согласно статье 121 Конституции Украины прокуратура составляет единую систему и обеспечивает соблюдение законности в государстве. Поэтому любые решения о назначении руководителей органов вопреки установленном порядке, как это имело место в Крыму, являются незаконными.

Также в Генпрокуратуре отмечают, что нелегитимными и противоречащими действующему законодательству является и решение «Об обращении депутатов Луганского областного совета» от 2 марта текущего года.

Сейчас прокуратура Луганской области уже подготовила административный иск об отмене этого незаконного акта. Коллегия Генпрокуратуры подчеркивает, что сейчас в государстве не произошло никаких изменений в законодательстве, которые бы ухудшали или ущемляли права граждан в зависимости от их национальности, языка или вероисповедания. Поэтому совершение сепаратистских действий не имеет под собой никакой реальной почвы.

«Особой опасности такие действия приобретают в условиях , когда в нарушение международных договоров Совет Федерации России разрешила использование российских войск на территории Украины. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины должны помнить , что они присягали на верность украинскому народу! Следовательно , выполнение ими требований по сдаче оружия , оставление военной техники и мест дислокации будет расцениваться как государственная измена с соответствующими правовыми последствиями» , - отмечается в документе.

Обращаясь к работникам прокуратуры , правоохранительных органов , судей , работников местных органов власти , коллегия Генпрокуратуры отмечает , что сейчас сохранение суверенитета , территориальной целостности и безопасности нашего государства и всех его граждан - общая первоочередная задача .Уважая независимость судебной ветви власти, в Генпрокуратуре подчеркивают , что судейский корпус должен действовать исключительно в рамках закона, руководствуясь принципом верховенства права.