Путина ждет «московский нюрнбергский процесс», если он начнет войну с Украиной – Кравчук

Об этом Кравчук сказал в эфире ток-шоу «Шустер Лайф».

«Я думаю , что Владимира Путина испугать невозможно, потому что он все время демонстрирует свою силу и доказывает любую абсурдную идею до конца ... Я слежу за событиями и в России, и в Чечне, и за Чечней», - отметил первый президент.

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Он назвал немыслимой войну между двумя славянскими народами, которая неизбежно перерастет в третью мировую.

«Единственное, я могу обратиться к Путину и сказать: так он может реализовать безумную идею развязать войну с Украиной, может .. но его ждет московский нюрнбергский процесс», - убежден Кравчук.

По его мнению, о таких последствиях должны понимать не только сам Путин , но и его окружение.

«Его должна остановить сама Россия ... здоровая часть России, а она есть», - отметил Кравчук.

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Перед этим ведущий шоу Савик Шустер сравнил Путина с Адольфом Гитлером, подчеркнув , что сегодня такое сравнение оправдано.

Он прочитал клятву журналиста работать честно и призвал российских коллег присоединиться к этой клятве.