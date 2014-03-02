Путина ждет «московский нюрнбергский процесс», если он начнет войну с Украиной – Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что президента России Владимира Путина ждет «московский нюрнбергский процесс», если он начнет войну с Украиной.
Об этом Кравчук сказал в эфире ток-шоу «Шустер Лайф».
«Я думаю , что Владимира Путина испугать невозможно, потому что он все время демонстрирует свою силу и доказывает любую абсурдную идею до конца ... Я слежу за событиями и в России, и в Чечне, и за Чечней», - отметил первый президент.
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Он назвал немыслимой войну между двумя славянскими народами, которая неизбежно перерастет в третью мировую.
«Единственное, я могу обратиться к Путину и сказать: так он может реализовать безумную идею развязать войну с Украиной, может .. но его ждет московский нюрнбергский процесс», - убежден Кравчук.
По его мнению, о таких последствиях должны понимать не только сам Путин , но и его окружение.
«Его должна остановить сама Россия ... здоровая часть России, а она есть», - отметил Кравчук.
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Перед этим ведущий шоу Савик Шустер сравнил Путина с Адольфом Гитлером, подчеркнув , что сегодня такое сравнение оправдано.
Он прочитал клятву журналиста работать честно и призвал российских коллег присоединиться к этой клятве.