Украина имеет право остановить выполнение любых договоров с РФ – эксперты

Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации международного права (УАМП), текст которого передан УНИАН.

«Украинская ассоциация международного права расценивает решение Совета Федерации Федерального Собрания РФ, поддержавшего обращение Президента Владимира Путина о введении "ограниченного контингента" вооруженных сил РФ на территорию Украины, как акт агрессии, что является международным преступлением», - подчеркивается в обращении.

УАМП напоминает, что международное право предусматривает особый режим международной ответственности государства, которое нарушает императивные нормы общего международного права, а лица, виновные в совершении преступления агрессии несут индивидуальную уголовную ответственность согласно норм международного права.

Читайте такжеУкраина впустила в дом "троянского коня", поэтому вправе расторгнуть Харьковские соглашения - политолог

«Своим решением власти РФ нарушили Устав ООН, Декларацию о принципах международного права 1970 года, Хельсинский заключительный акт СБСЕ 1975 года, Договор о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Украиной 1997 года, а также целый ряд других международных договоров. В то же самое время демонстративный отказ Российской Федерации от предварительных консультаций с Украиной и государствами-гарантами ее территориальной целостности (Великобританией, США, Францией и Китаем) являются показательным пренебрежением своими международно-правовыми обязательствами, закрепленными в Будапештском меморандуме 1994 года», - отмечается в обращении.

Применяя принцип добросовестного толкования международных договоров, члены УАМП констатируют существенное нарушение положений Соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины от 8 августа 1997 года (действие которого было продлено в апреле 2010 года), в частности пункта 1 статьи 6 и пункта 2 статьи 8.

Читайте такжеКравчук, Кучма и Ющенко призывают разорвать Харьковские соглашения

Таким образом, действия Российской Федерации создают правовые основания для реализации Украиной своего неотъемлемого права на индивидуальную и коллективную самооборону, которое закреплено в статье 51 Устава ООН.

«Необходимым является проведение руководством Украины срочных консультаций с государствами, которые потенциально готовы стать с Украиной плечом к плечу для отражения внешней агрессии. Принимая во внимание многочисленные нарушения Российской Федерацией многосторонних и двусторонних договоров, Украина также имеет право остановить выполнение любых своих обязательств по двусторонним договорам с Россией, в частности относительно временного размещения Черноморского Флота Российской Федерации на территории Украины», - говорится в документе.

Обращение подписали: председатель Президентского Совета украинской ассоциации международного права, профессор, член-корреспондент АПрН Украины А.В. Задорожный, доктора юридических наук и доктора права, професора: М.О. Баймуратов, И.Г. Билас, О.М. Бирюков, М.В. Буроменский, В.Г. Буткевич, О.В. Буткевич, В.А.Василенко, М.М. Гнатовский, А.С. Довгерт, В.И. Кисиль, М.А. Медведева, В.В.Мицик, В.И. Муравьев, Л.Д. Тимченко, а также другие 128 членов УАМП – кандидатов и докторов юридических наук – специалистов по международному праву.