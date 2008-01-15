Соглашение о местном приграничном движении Польша подпишет в феврале

Польша готова ускорить проработку проекта Соглашения о правилах местного приграничного движения между Украиной и Польшей и подписать его в феврале этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом сообщил посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Константином ЕЛИСЕЕВЫМ.

Встреча состоялась в связи с ситуацией, сложившейся на украинско-польской границе.

К.ЕЛИСЕЕВ выразил глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся на пунктах пропуска через украинско-польскую государственную границу в связи с присоединением Польши к Шенгенскому соглашению. Он подчеркнул необходимость быстрейшего подписания Соглашения о правилах местного приграничного движения между Украиной и Польшей, что даст позволит упростить порядок пересечения границы жителями приграничных регионов Украины.

К.ЕЛИСЕЕВ заметил, что это тот минимум, который обе стороны должны немедленно сделать в данном направлении. В то же время, он отметил, что неотложным приоритетом остается надлежащая имплементация Соглашения об упрощенном порядке оформления виз и начало с Евросоюзом диалога относительно безвизового режима поездок украинских граждан.

По словам К.ЕЛИСЕЕВА, стремление Украины - в любом случае не допустить, чтобы украинские границы с соседними странами ЕС превратились в барьер для торговли, туризма и элементарного общения между близкими и родными людьми.

Заместитель министра также подчеркнул, что обеспокоенность украинской стороны ситуацией, возникшей на украинско-польской границе, была соответствующим образом доведена до сведения Европейской комиссии.

В ходе беседы был также обсужден график двусторонних контактов на первый квартал 2008 года, вопросы подготовки Украины и Польши к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 в обеих странах и ускорение заключения соответствующего двустороннего соглашения.

Как сообщал УНИАН, жители приграничных районов Львовской области требуют немедленного подписания соглашения о малом приграничном движении между Польшей и Украиной. Несколько дней подряд люди перекрывали международные магистрали, ведущие к пунктам пропуска. Блокируя доступ к пунктам пропуска „Рава-Русская” и „Краковец”, возмущенные граждане требуют срочно активизировать переговорный процесс.

Заместитель председателя комиссии по трансграничному сотрудничеству Львовского облсовета Ростислав НОВОЖЕНЕЦ выразил мнение, что подписание соглашения не решит проблему. „Проблему окончательно можно решить лишь тогда, когда Украина окажется в Шенгенской зоне, а так она периодически будет возникать, поскольку визы - это не требование Польши, а требование государств Шенгенского соглашения”, - сказал он.

Соглашения о малом приграничном движении со Словакией и Венгрией Украина подписала еще до Нового года.