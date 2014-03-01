Военная интервенция России станет окончанием отношений между Украиной и РФ - Яценюк

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркивает, что военная интервенция России будет началом войны и окончанием отношений между Украиной и РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в парламенте после заседания СНБО.

Яценюк заверил, что правительство принимает все меры для обеспечения мира, стабильности и единства Украины.

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«Мы готовы осуществить материально-техническое и финансовое обеспечение для поддержки Вооруженных сил Украины и для обеспечения обороноспособности Украины», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что российскую сторону призывают немедленно вернуть войска Черноморского флота в места постоянной дислокации, уменьшить напряжение. «Мы через политический диалог с нашими западными партнерами, с Российской Федерацией, в первую очередь через политический диалог внутри страны решим все сложные вопросы», - сказал Яценюк.

«Военная интервенция в Украине является неприемлемой, является нарушением всех международных договоров, международных правил и обязательств, в первую очередь России, и мы, как Украина, заявляем: Мы готовы защищать свой суверенитет и убеждены, что Россия не предпримет военной интервенции на территории Украины. Ведь такая военная интервенция при таких обстоятельствах будет началом войны и окончанием каких-либо отношений между Украиной и Россией», - подчеркнул премьер-министр.