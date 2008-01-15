Тимошенко хочет, чтобы на этот раз все получилось

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует создать до 10 общественных советов по всем направлениям деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время общественных слушаний Программы деятельности правительства.

«Сразу после принятия программы мы в правительстве сформируем до 10 специализированных советов по всем направлениям деятельности правительства, которые будут тесно сотрудничать с общественностью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что правительство заинтересовано в продолжении и развитии контактов с общественностью. «Это не потому, что мы хотим кому-то сделать комплимент, мы заинтересованы в том, чтобы правительство, новая демократическая власть, не дай Бог, снова не стала каким-то пусть даже сегментарным разочарованием, чтобы на этот раз у нас с вами все получилось», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.