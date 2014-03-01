Госдума РФ просит Путина "защитить" Крым

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

«Сегодня Cовет Государственной думы принял два документа - это заявление Совета Госдумы от имени депутатов Госдумы, в котором содержится глубокое беспокойство за то, каким образом развивается общественно-политическая ситуация в Украине, беспокойство за эскалацию политического кризиса в Украине. И вторым документом Совет Госдумы, опять-таки от имени депутатов Госдумы, принял обращение к Президенту РФ, в котором депутаты призывают Президента принять меры по стабилизации обстановки в Крыму и использовать все имеющиеся возможности для защиты населения Крыма от произвола и насилия», - сказал Нарышкин

«Сегодня мы с тревогой восприняли информацию о попытках проникновения различных вооруженных групп на различные объекты, в частности о попытках захватить Министерство внутренних дел Крыма, понятно, что это делается с целью дестабилизировать работу местных органов власти, дестабилизировать в целом общественно-политическую ситуацию в Крыму», - заявил он.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 27 февраля, неизвестные с оружием захватили здания Верховного совета автономии и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над зданиями флаги России.

По факту захвата административных зданий правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

В этот же день на подъездах к Симферополю была замечена колонна из 40 БТР, а также появилась информация о переброске вооруженных сил РФ на территорию Крыма.

На следующий день, 28 февраля, в СМИ появилась информация о незаконном пересечении границы Украины 11 российскими вертолетам МИ-24, а также о захвате неизвестными вооруженными людьми аэропортов Симферополь и Бельбек (Севастополь).

На сегодняшний день над Крымом полностью закрыто воздушное пространство, а также перекрыты блокпостами въезды по суше на территорию автономии на перешейке перед городом Армянск и на Чонгаре.

Глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх сегодня, 1 марта, сообщил, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие в Крыму.

«Мы отмечаем наращивание техники со стороны Российской Федерации. В частности, самолеты Ил-76 в количестве 8 самолетов, вертолеты Ми-8 и Ми-24 – в количестве порядка 10 единиц, без предупреждения нарушили воздушное пространство Украины», - подчеркнул Тенюх.

Также, по его данным, личный состав российских военных вырос в Крыму на 6 тыс. человек. При этом военнослужащие блокируют административные здания и военные части.

Что касается заявления МИД России о захвате здания МВД Крыма неизвестными, то как подчеркнул и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, оно не отвечает действительности «Мы в ближайшее время сделаем заявление совместно с Министерством внутренних дел. То заявление, которое было сделано МИД РФ о том, что кто-то захватил (админздание), - не отвечает действительности», - сказал министр.