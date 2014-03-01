В Симферополе неизвестные захватили Дом профсоюзов и сообщили о пресс-конференции

«Без комментариев», - заявили они журналистам.

К зданию прибыли сотрудники милиции.

К собравшимся работникам СМИ вышел молодой парень и сообщил, что вскоре в здании пройдет пресс-конференция некоего «Крымского фронта».

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Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пограничная служба Украины сообщила о присутствии неустановленных вооруженных лиц, окружающих аэропорт Симферополь, а также о нахождении военных Черноморского флота РФ в сервисной зоне паромной переправы "Крым-Кавказ".