В Симферополе неизвестные захватили Дом профсоюзов и сообщили о пресс-конференции
13:47, 01 марта 2014Политика
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Группа крепких мужчин в камуфляже и в черных балаклавах на лицах заняла здание Дома профсоюза в центре Симферополе, которое находится через дорогу от Совета министров автономии.
Неизвестные захватили Дом Профсоюзов в Симферополе / REUTERS
«Без комментариев», - заявили они журналистам.
К зданию прибыли сотрудники милиции.
К собравшимся работникам СМИ вышел молодой парень и сообщил, что вскоре в здании пройдет пресс-конференция некоего «Крымского фронта».
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Как сообщал УНИАН, сегодня Государственная пограничная служба Украины сообщила о присутствии неустановленных вооруженных лиц, окружающих аэропорт Симферополь, а также о нахождении военных Черноморского флота РФ в сервисной зоне паромной переправы "Крым-Кавказ".
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