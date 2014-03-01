СМИ: Боевики, захватившие парламент Крыма, проведут пресс-конференцию

Люди, захватившие здание крымского правительства, собираются провести пресс-конференцию, сообщает крымский портал 15 минут.

Однако корреспондентов телеканала ATR в здание Совета министров не пустили.

По информации журналистов, к ним вышел мужчина, представившийся заместителем председателя Совмина, и сообщил, что сегодня состоится заседание правительства, после чего и пресс-конференция. По его словам, в здании уже работают журналисты.

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Сотрудников Совета министров сегодня вызвали на работу, группами их заводят в здание.

Крымское правительство до сих пор захвачено неизвестными. Несколько человек с оружием дежурят рядом со зданием.