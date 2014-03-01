Самопровозглашенный премьер АРК перенес всекрымский референдум на 30 марта

Референдум о статусе автономии пройдет в Крыму 30 марта, заявил нелегитимный председатель совета министров автономной республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"В связи с необходимостью мы решили ускорить проведение референдума о статусе автономной республики Крым. Референдум назначен на 30 марта", — сказал самопровозглашенный премьер Аксенов в ходе первого заседания совета министров Крыма в новом составе.

Читайте такжеПремьер Крыма переподчинил себе силовые структуры и обратился за помощью к Путину

Ранее референдум, на котором жители Крыма выберут путь дальнейшего развития региона: в нынешнем статусе автономной республики в составе Украины, в качестве независимого государства или в составе России - был назначен на 25 мая. Власти Крыма решили ускорить его проведение.