В парламенте Крыма уверяют, что на референдуме не будет вопроса присоединения к России

Главная цель референдума — увеличение полномочий автономии. Об этом журналистам сообщил член президиума АРК Константин Бахарев, передает Центр журналистских расследований.

«Наша задача, чтобы не было вакуума власти, хаоса и анархии. Референдум проведем 25, потому что необходимо время на подготовку. Хоть ситуация и революционная, нам нужны легитимные решения. Мы не ставим вопрос о выходе Крыма из состава Украины или о вхождении в состав России. Суть референдума — усовершенствование и повышение статуса и полномочий АРК. Нам нужно, чтобы не было угроз для существования автономии», — сообщил Бахарев.

Читайте такжеВ Севастополь прибыли российские военные вертолеты - СМИ«Референдум будет означать, что Крым будет все вопросы решать сам. Нам не нужна своя армия, военные, МИД. Но все вопросы будем решать мы и только мы», — сказал депутат Клычников

Напомним, 27 февраля захваченная вооруженными людьми в масках Верховная Рада Крыма назначила главой правительства автономии лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Тот заявил, что отныне крымчане, включая силовые ведомства, подчиняются только крымскому парламенту. Также он сообщил о решении обратиться к России за финансовой помощью, чтобы «выйти из кризиса».

Уже 28 февраля крымские депутаты заявили, что здание никто не захватывал, они спокойно работают, а вооруженные люди в парламенте и Совмине — «крымские бойцы самообороны»

Кроме того, захваченная ВР АРК приняла решение о проведении референдума о статусе Крыма. Вопрос, который выносится на всекрымский референдум звучит так: «Вы за государственную самостоятельность АР Крым в составе Украины на основе договоров и соглашений?».

Глава Совета судей Украины заявил, что в Украине нет закона о местных референдумах, любые решения в Автономной Республике Крым, которые противоречат Конституции Украины, будут нелегитимными.