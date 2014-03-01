"Укртелеком" в Крыму разблокировали
02:04, 01 марта 2014Политика
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Узлы компании "Укртелеком" в Крыму разблокировали.
ппУзлы компании "Укртелеком" в Крыму разблокировали
Об этом в своем Facebook сообщила директор по коммуникациям компании " Систем Кэпитал Менеджмент ", владеющей " Укртелеком ", Наталья Емченко
"Об Укртелекоме в Крыму. Узлы вроде как разблокировали, компания работает над восстановлением связи. Работать будут все ночь, о статусе утром дадут релиз. Спасибо всем, кто сигналили о том, где есть связь, а где нет - это помогло быстрее найти подход к ее восстановлению", - сообщила она.
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