Россия должна срочно вернуть войска в Крыму к базам постоянной дислокации - Бильдт
23:50, 28 февраля 2014Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что Россия должна срочно вернуть войск на Крымском полуострове в места постоянной дислокации и напоминает, что столица автономии Симферополь не имеет постоянно дислоцированных российских войск.
Россия должна срочно вернуть войска в Крыму к базам постоянной дислокации / uk.wikipedia.org
Об этом Бильдт написал на сайте микроблогов Twitter.
”Ситуация в Крыму беспокоит. Россия должна немедленно вывести войска, находящиеся под ее контролем, к согласованным местам дислокации. Симферополь, конечно, лежит вне этих границ”, - написал глава шведской дипломатии.
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