Россия должна срочно вернуть войска в Крыму к базам постоянной дислокации - Бильдт

Об этом Бильдт написал на сайте микроблогов Twitter.

”Ситуация в Крыму беспокоит. Россия должна немедленно вывести войска, находящиеся под ее контролем, к согласованным местам дислокации. Симферополь, конечно, лежит вне этих границ”, - написал глава шведской дипломатии.