«Батя» перестарался, но спасибо, что живой

Пауза после этой фразы, пожалуй, достойна знаменитой реплики Станиславского. В искренность остальных озвученных за полтора часа месседжей не поверили ни украинские зрители, ни украинские и многие российские журналисты, задававшие вопросы.

Главное, что пытался до всех нас донести Янукович, что он — легитимный президент. Таковым себя считает, ибо от должности не отказывался и отказываться не собирается. А импичмент ему никто не учинил. Зато чуть не провели люстрацию. Причем, не только лично ему, а всей его семье, включая внука. Да так жестко «угрожали», что сын даже вынужден был забрать чадо из детского сада.

И, вообще, чтобы «беззаконие, террор, безвластие и хаос» не добрались до «венценосной» семьи, пришлось Виктору Федоровичу уехать. Тем более, в столице его авто «обстреляли из автоматического оружия», а «другую машину» так вообще «со всех сторон». Поэтому, Янукович «слинял» сначала из Киева в Харьков, потом из Харькова в Донецк, далее хотел отправиться из Донецка в Луганск... Но подлые авиадиспетчеры, увидев, что самолеты экс-главы государства направляются к государственной границе, его остановили и предупредили, что «поднимут вертолеты и истребители». Пришлось корректировать планы, и из Донецка переехать в Крым, откуда в Россию его переправили «патриотично настроенные офицеры».

К слову, возвращаться в Украину Виктор Янукович не намерен. По крайней мере, до тех пор, пока не получит гарантий безопасности для себя и своей семьи. Правда, от кого экс-президент хочет эти гарантии получить, он не уточнил. Зато напомнил, что любые решения «нелегитимного» парламента, которые принимаются «способом насилия над депутатами, забрасывания их камнями и таскания на Майдан», не приемлет и украинцам не советует. Мол, Верховная Рада голосует под угрозами силовиков и боевиков Майдана. (Тут следует добавить, что новый премьер-министр Украины Арсений Яценюк все же предоставил Януковичу устные гарантии безопасности – правда, в тюремной камере. Так что шанс на возвращение Виктора Федоровича все же есть).

В целом, все потрясения и жертвы — результат безответственной политики Запада, потворствующего Майдану. «Я возлагаю ответственность на тех, кто привел нашу страну к этому кризису, хаосу и катастрофе... Это они виноваты. И те, кто сегодня пришел к власти, и те, кто ими командует на Майдане... Видимые и невидимые. В том числе, представители Запада и США», - сказал Янукович.

Собственно, экономика «загибается», потому что из-за Майдана Украина потеряла «такого важного партнера, как Россия». «Я считаю, что Украина – наш стратегический партнер, была, есть и будет», - оговорился пребывающий в за пределами Украины беглый экс-президент и даже не заметил этого.

Ну, и, конечно, экономика находится в плачевном состоянии из-за газовых соглашений Тимошенко, которые принесли стране «более 20 миллиардов долларов убытков».

В преддефолтном состоянии страны Янукович не видит ни вины своего правительства, ни своей собственной. И даже «очень сожалеет» о парафировании соглашения об ассоциации с ЕС. Более того, по его словам, подписание договора убило бы экономику Украины. Ну, и, вообще, «у нас разная железнодорожная колея, в Европе — узкая, а в Украине — широкая». Шах и мат.

Виктор Янукович говорил долго и много: о том, что намерен «продолжить борьбу за будущее Украины», что никакая власть не стоит капли пролитой крови, что не давал милиции приказов стрелять, что извинился перед «безоружным» «Беркутом», что не осуждает своих соратников из Партии регионов, что не имеет никаких счетов за рубежом, что Межигорье не принадлежит ни ему, ни его сыну, а Украину еще ждут «разборки» с международными адвокатами, так как «эта собственность не является украинской». (Возможно, имелся в виду золотой батон весом в два килограмма, обнаруженный в бывшем доме бывшего главы государства).

Все это экс-президент в «изгнании» произносил пафосно и безапелляционно. Ни капельки не задумываясь, что выглядит для новой украинской власти живым уроком того, как не нужно «править» Украиной. И лучше бы им этот урок выучить побыстрее.

Татьяна Урбанская