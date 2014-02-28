Баррозу и Яценюк: Кризис в Крыму может решиться через диалог и целостность Украины

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу и Яценюк говорили во время телефонного разговора, о чем сообщила Европейская Комиссия.

"И президент Баррозу и премьер-министр Яценюк согласились о необходимости разобраться с нынешним напряжением в Крыму через политический диалог в рамках единства и территориальной целостности страны", - сообщает Еврокомиссия.

В сообщении говорится, что Баррозу пожелал Яценюку настойчивости в решении важных вызовов, которые стоят перед Украиной - в частности политическую и социальную стабилизацию и широкого привлечения всех к предстоящим реформам правительства.

"Президент Баррозу выразил готовность ЕС поддержать демократические реформы в стране и проинформировал о внутренней работе в ЕС по поиску путей помощи модернизации Украины", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Баррозу и Яценюк также обсудили визит в Киев Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Кэтрин Эштон на следующей неделе. "Также делегация Европейской Комиссии посетит Киев для оценки потребностей (Украина - УНИАН)", - говорится в сообщении.