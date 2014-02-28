Укртелеком потерял связь с Крымом
20:40, 28 февраля 2014Политика
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«Укртелеком» официально сообщает о том, что компания потеряла техническую возможность обеспечивать связь между полуостровом и остальной территории Украины, а также, вероятно, на самом полуострове.
Сеть Укртелекома повреждена
Согласно сообщению, это произошло из-за захвата неизвестными вечером 28 февраля 2014 года нескольких узлов связи в Крыму,
«В результате действий неизвестных были физически повреждены несколько волоконно-оптических магистральных кабелей компании», - говорится в пресс-релизе компании.
Читайте такжеГосударственная телерадиокомпания «Крым» работает под присмотром вооруженных людей «Как следствие, на территории полуострова Крым практически прекращено предоставление услуг фиксированной телефонной связи, а также нет доступа к сети Интернет и мобильной связи ТриМоб», - подчеркивается в сообщении.
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