Рыбак стал и.о. председателя Партии Регионов

Как сообщается на официальном сайте партии, такое решение политсовет принял в соответствии с уставом Партии регионов, "учитывая невозможность осуществления своих полномочий председателем партии".

Как сообщал УНИАН, 28 января 2014 года председатель Партии регионов Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович прошение об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.

Читайте такжеРыбак опроверг заявление Януковича о своем избиении (видеообращение)24 февраля лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что не знает, где сейчас находятся экс-президент Янукович и лидер партии Азаров.

Янукович сегодня дал пресс-конференцию для журналистов в Ростове на Дону (Российская Федерация).