Рыбак стал и.о. председателя Партии Регионов
Политсовет Партии регионов возложил исполнение обязанностей председателя партии на первого заместителя председателя ПР Владимира Рыбака.
Как сообщается на официальном сайте партии, такое решение политсовет принял в соответствии с уставом Партии регионов, "учитывая невозможность осуществления своих полномочий председателем партии".
Как сообщал УНИАН, 28 января 2014 года председатель Партии регионов Николай Азаров подал заявление об отставке с должности премьер-министра Украины. Президент Виктор Янукович прошение об отставке удовлетворил, а также отправил в отставку весь Кабинет министров.
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Янукович сегодня дал пресс-конференцию для журналистов в Ростове на Дону (Российская Федерация).