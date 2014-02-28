ВР Крыма утвердила новое правительство

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии крымского парламента 28 февраля, сообщает КИА.

Избранному ранее председателю Совета министров Сергею Аксенову назначили 5 заместителей. Первым заместителем главы Совмина стал Рустам Темиргалиев, вице-премьерами – Николай Янаки, Сергей Донич, Ольга Ковитиди, Лариса Опанасюк. Также последняя была назначена руководителем аппарата Совета министров АРК.

Министром экономического развития и торговли АРК осталась Светлана Верба.

Министром финансов был назначен Владимир Левандовский.

Министр культуры – Вера Новосельская.

Министр здравоохранения – Петр Михальчевский.

Министром аграрной политики и продовольствия остался Николай Полюшкин, министром образования и науки, молодежи и спорта – Наталья Гончарова.

Читайте такжеМеджлис не признает новое правительство Крыма, созданное "под дулом пистолета"Также были назначены руководители республиканских комитетов. Так, председателем Республиканского комитета АРК по земельным ресурсам стал Александр Гордецкий.

Председателем Республиканского комитета АРК по охране окружающей природной среды – Геннадий Нараев.

Республиканский комитет АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию возглавляет Игорь Вайль.

Республиканский комитет АРК по лесному и охотничьему хозяйству – Иван Магда.

Главой Республиканского комитета АРК по строительству и архитектуре стал Владимир Николов.

Главой Республиканского комитета АРК по транспорту и связи – Юрий Шевченко.

В связи с тем, что 27 февраля Верховная Рада АРК назначила Председателем Совета министров АРК Сергея Аксенова, сегодня депутаты утвердили состав крымского правительства в целом. За это проголосовали 68 из 69 депутатов.

Кроме того, без руководителей пока остаются Министерство курортов и туризма АРК, Министерство социальной политики АРК, Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства АРК, а также Республиканский комитет АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан, Рескомитет АРК по охране культурного наследия, Рескомитет АРК по топливу, энергетике и инновационной политике, Рескомитет АРК по информации.

Меджлис крымскотатарского народа уже отказался признавать новоизбранное правительство.

Напомним, Верховная Рада Крыма вчера назначила руководителем крымского правительства лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова.