Завтра состоится заседание Кабмина

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Начало заседания в 10.00. Сбор журналистов к 09.30.

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Повестка дня заседания пока не публикуется.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Яценюка премьер-министром. Также были назначены и другие члены Кабмина.