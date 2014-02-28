Завтра состоится заседание Кабмина
15:20, 28 февраля 2014Политика
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В субботу, 1 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.
Яценюк анонсировал завтрашнее заседание Кабмина
Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.
Начало заседания в 10.00. Сбор журналистов к 09.30.
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Повестка дня заседания пока не публикуется.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Яценюка премьер-министром. Также были назначены и другие члены Кабмина.
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