Завтра состоится заседание Кабмина

15:20, 28 февраля 2014
Политика
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В субботу, 1 марта, под председательством премьер-министра Украины Арсения Яценюка состоится заседание правительства.

Яценюк анонсировал завтрашнее заседание Кабмина

Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Начало заседания в 10.00. Сбор журналистов к 09.30.

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Повестка дня заседания пока не публикуется.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Верховная Рада проголосовала за назначение Яценюка премьер-министром. Также были назначены и другие члены Кабмина.

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