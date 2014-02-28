«Шарите» не дождется

Когда Тимошенко — символ политических репрессий в Украине — вышла на свободу, многие в стране вздохнули с облегчением. Кто-то потому, что всегда был сторонником Юлии Владимировны, кто-то потому, что считал — с политическими противниками не расправляются такими методами, кто-то потому, что просто сочувствовал этой маленькой сильной женщине.

Сочувствовать, действительно, было чему: ни нахождение в СИЗО, пока суд рассматривал «газовое дело», ни перемещение в колонию после приговора, не способствовали укреплению здоровья (у экс-премьера — проблемы с позвоночником). Посему, с мая 2012 года Юлия Тимошенко проходила курс лечения в центральной клинической больнице №5 в Харькове и надеялась, после подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, все же попасть в немецкую больницу и сделать необходимую операцию. К сожалению, договор так и не был подписан и надежда эта угасла.

В середине декабря, когда по всей Украине уже вовсю развернулись акции гражданского протеста, Тимошенко рассказывала в интервью, что из-за боли вынуждена лежать большую часть времени, а врачи, которые и хотели бы чем-то помочь, не могут этого сделать. В январе экс-премьеру стало хуже. Дочь Юлии Тимошенко Евгения сообщила прессе, что здоровье ее матери в критическом состоянии. «Она уже два с половиной года не выходила на свежий воздух, ее держат в изоляции. Невозможно также проведение операции, которую еще полгода назад советовал сделать профессор (немецкой клиники) «Шарите»... Поэтому ее ситуация является критической. Она не ходит после голодовки…очень слабая», - сказала Евгения.

Тем удивительнее тот факт, что немногим больше, чем через месяц, оказавшись на свободе, Юлия Владимировна не поехала лечиться, а сразу же отправилась на Майдан, оплакивающий своих героев. В то время, когда в немецкой клинике простаивали в ожидании экс-премьера целебные капельницы, профессиональный физиотерапевт и навострившие скальпели хирурги, она надрывно выступала перед скорбящими украинцами, сидя в инвалидной коляске. Зачем?

Чтобы получить порцию негатива от того, что Майдан встречает ее уже не так пламенно, как во время Оранжевой революции, и по-женски обидеться? Так время другое, Майдан другой, революция — не мирная, а люди скорбят о Небесной сотне. Им не до обид политиков, пусть и видных. Не за них погибали.

Или чтобы ее сторонникам пришлось оправдываться, что она была на каблуках? Но не объяснишь многотысячной площади, что, при болезнях спины, женщинам, привыкшим к каблуку, не рекомендуется резко менять обувь, дабы не навредить. Те, кто стоял и стоит на площади, в этих вопросах не специалисты.

Или чтобы рассказать Майдану, что теперь-то она всем злодеям покажет кузькину мать? Не нужно. Майдан сам кузькину мать им показал. И покажет тем политикам, которые хоть на минутку захотят тоже стать немножко злодеями. Новое гражданское общество в Украине уже учится самостоятельно не давать себя в обиду. И ни новый царь, ни новая богиня, ему для этого не нужны.

Удивительно и то, что даже после разочарования Майданом, Тимошенко все равно не улетела в Германию, хоть канцлер Ангела Меркель прямо пригласила ее приехать. Юлия Владимировна, впрочем, от приглашения отказываться не стала, пообещав, что проведает немецких друзей (которые, напомним, готовы предоставить ей срочно необходимую, по словам окружения Тимошенко, медицинскую помощь)… в начале марта, после съезда Европейской народной партии в Дублине.

Кто-то, в оправдание, скажет, что экс-премьер давно не виделась с родными и близкими, поэтому потерпит боли еще недельку-другую. Но к маме Юлия Тимошенко отправилась в последнюю очередь. Сначала экс-премьер, опираясь на ходунки, провела встречи с послом США в Украине и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности...

Да, Юлия Владимировна не желает, чтобы ее, как политика, Майдан списал со счетов. В считанные дни она приструнила всех соратников и сочувствующих на украинской политической арене: не без ее влияния была сформирована коалиция, не без ее вмешательства был представлен Кабмин. Теперь экс-премьер не откажется контролировать «подковерные» бои за должности и влияние, распределение «вкусных» активов и экспроприацию экспроприированного. Эта борьба, похоже, улучшает здоровье Юлии Тимошенко даже лучше, чем воздух свободы, и уж, тем более, чем капельницы немецких врачей.

Татьяна Стежар