У министра юстиции будет специальный заместитель по коррупции

Министерство юстиции инициирует введение антикоррупционной экспертизы законодательства, как отдельного направления экспертизы, которая будет осуществляться Министерством юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК во время официального представления коллективу Министерства юстиции нового заместителя министра Андрея БОГДАНА, который возглавит антикоррупционное направление деятельности министерства.

По словам Н.ОНИЩУКА, Минюст будет анализировать все нормативно-правовые акты, как действующие, так и те, которые будут приниматься в государстве в дальнейшем, с целью выявления причин, порождающих коррупцию. В первую очередь, будут анализироваться акты материального и процессуального права.

Кроме того, среди задач в антикоррупционной сфере, которыми будет заниматься Минюст, и которые должны быть реализованы уже в течение текущего года, министр юстиции назвал также создание национального антикоррупционного органа. Предусматривается, что представители будущего органа будут делегированы во все органы власти для профилактики и борьбы с коррупцией.

Вместе с тем, министр юстиции выразил надежду, что Министерство юстиции будет выступать координатором антикоррупционной деятельности в государстве. Н.ОНИЩУК отметил, что проблема борьбы с коррупцией является общенациональной и требует объединения усилий всех заинтересованных органов и ветвей власти.