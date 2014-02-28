Верховная Рада ликвидировала Миндоходов

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление внефракционного народного депутата Сергея Мищенко проголосовали 232 из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствующем постановлении отмечается, что с целью совершенствования деятельности центральных органов исполнительной власти в сфере осуществления государственной и таможенной политики, обеспечения законных прав налогоплательщиков и в соответствии со статьями 85 и 116 Конституции, парламент рекомендует Кабинету министров Украины при реформировании системы центральных органов исполнительной власти осуществить комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию Министерства доходов и сборов Украины и образование соответствующих центральных органов исполнительной власти в сфере налоговой и таможенной политики.

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Постановление вступает в силу с момента его принятия.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью этого постановления является необходимость оптимизации деятельности органов доходов и сборов путем ликвидации Министерства доходов и сборов Украины, образования (возобновления действия) органов Государственной налоговой службы, органов Государственной таможенной службы.

В пояснительной записке также отмечается, что Кабмин должен в диалоге с общественными организациями и налогоплательщиками определиться с целесообразностью возвращения функций администрирования единого социального взноса органам Пенсионного фонда Украины.

“Образование Министерства доходов и сборов Украины с возложением на его органы администрирования налогов, сборов и таможенных платежей, единого социального взноса, а также выполнение значительного комплекса возложенных, исходя из этих заданий, функций, подтвердило свое несовершенство, неуправляемость и возможность использования коррупционных составляющих”, - говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, во время рассмотрения вопроса было поддержано предложение о срочной разработке соответствующих изменений к Налоговому, Таможенному кодексу, другим законодательным актам.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины было образовано по указу тогдашнего Президента Украины Виктора Януковича в декабре 2012 года. Министром доходов и сборов был тогда же назначен бывший председатель Государственной налоговой службы Украины Александра Клименко. В состав Миндоходов вошли Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, а также налоговая милиция. Кроме того, Миндоходов была передана функция администрирования единого социального взноса, которую до октября 2013 года выполняли органы Пенсионного фонда Украины.