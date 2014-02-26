Кужель: Новое парламентское большинство намерено расформировать Министерство доходов и сборов

Кроме этого, функции по администрированию единого социального взноса вновь вернутся в Пенсионный фонд, написала Кужель на своей страничке в Facebook.

"Налоговая служба будет подчинена Министерству финансов. Таможенная служба, как предполагается, будет существовать в виде отдельного ведомства. Кто возглавит эти ведомства — обсуждается. В том числе и с представителями Майдана", - отметила депутат.

Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко сошлись во мнении, что это будут новые лица среди украинских управленцев, с высшим образованием, которые смогут провести эффективные реформы, сообщает Кужель, подчеркивая, что окончательно решение будет принято в четверг