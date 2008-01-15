Парламент должен досрочно прекратить полномочия нескольких депутатов

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады предлагает на рассмотрение парламента проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий 5 народных депутатов.

Об этом сообщает Информационное управление аппарата Верховной Рады.

Рассмотрев на заседании заявления народных депутатов Украины Николая СИВУЛЬСКОГО, Евгения КОРНИЙЧУКА, Сергея БУРЯКА, Михаила ЛИВИНСКОГО и Раисы БОГАТЫРЁВОЙ о сложении депутатских полномочий, комитет принял решение поддержать заявления народных депутатов Украины и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующие проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов.

Как сообщал УНИАН, Н.СИВУЛЬСКИЙ возглавил Контрольно-ревизионное управление, Е.КОРНИЙЧУК назначен заместителем министра юстиции, С.БУРЯК - председателем Государственной налоговой администрации, М.ЛИВИНСКИЙ – руководителем аппарата премьер-министра, Р.БОГАТЫРЁВА – секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.