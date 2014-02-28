МИД Беларуси заявляет, что Януковича и его сторонников на территории страны нет

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Беларуси, об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил 27 февраля в Риге после встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, отвечая на вопрос журналистов о возможном пребывании в Беларуси сторонников Януковича.

«Насколько мне известно, сторонников Януковича на нашей территории нет. Если бы мы были уверены в том, что люди преследуются незаконно или только за их политические убеждения, если бы мы были уверенны в том, что такие преследования происходят только лишь по формальным основаниям, потому что люди имеют совершенно другие политические взгляды, мы, возможно, и предоставили бы политическое убежище таким лицам. Но к нам никто за предоставлением политического убежища не обращался», - цитирует Макея пресс-служба МИД Беларуси.

Читайте такжеСМИ сообщили место проведения пресс-конференции Януковича в Ростове-на-Дону

«Мы негативно оцениваем то, что происходит сейчас в Украине. Украина – наш южный сосед, у нас в прошлом году товарооборот был 7 млрд долларов, в позапрошлом – 8 млрд долларов. Мы тесно связаны торгово-экономическими связями. Мы говорим практически на одном языке – понимаем друг друга, когда общаемся на украинском или белорусском языках, наши народы абсолютно близки. Поэтому мы воспринимаем происходящее в Украине, я бы сказал, как трагедию. Мы, конечно, сожалеем о жертвах в Украине», - сказал Макей.

Он также подчеркнул, что Беларусь заинтересована в том, чтобы Украина осталась суверенным, независимым, территориально целостным государством.