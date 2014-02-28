Глава МИД Турции завтра посетит Украину

Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу 1 марта посетит с визитом Украину.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как отмечается в сообщении, сегодня и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица провел телефонную беседу с руководителем внешнеполитического ведомства Турции Давутоглу.

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Собеседники обсудили нынешнее внутриполитическое положение в Украине и на границах нашего государства, а также развитие ситуации в Автономной Республике Крым.

Дещица пригласил Давутоглу осуществить визит в Украину. Собеседники договорились продолжить диалог по этим вопросам 1 марта в Киеве, проинформировали в МИД Украины.