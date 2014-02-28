Крым имеет право на референдум о самоопределении - Пушков

"Если нам говорят, что Майдан может быть источником власти... Почему воля народа не может быть источником власти и самоопределения для Крыма? Я считаю, что ему (Крыму) нельзя в этом отказывать", - заявил Пушков журналистам в пятницу, сообщает РИА Новости.

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"Если в Крыму будет проведен референдум, то это будет абсолютно законодательно юридически обоснованной базой для изменения статуса (Крыма), в случае, если население за это проголосует", - сказал парламентарий.

Он отметил, что считает референдум "гораздо более легитимной формой изменения статуса того же Крыма, чем стихийный Майдан". "Никакого голосования по поводу требований Майдана на Украине не было - под "дулом пистолета"принимался ряд решений", - сказал Пушков.

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Ряд жителей Крыма 25 февраля начали бессрочную акцию протеста у здания Верховного Совета (парламента автономной республики), требуя от депутатов не признавать новое руководство страны, пришедшее к власти после беспорядков и столкновений в Киеве. Кроме того, собравшиеся требовали провести референдум, на котором жители Крыма выбрали бы путь дальнейшего развития региона. Парламент Крыма назначил на 25 мая референдум о расширении полномочий автономии.