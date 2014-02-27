В Госдуме РФ сравнили Крым с Косово

Об этом в своем Twitter написал глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

«Если воля народа может быть источником власти и самоопределения в Косово и в Киеве, то нельзя отказать в этом и большинству народа Крыма», - отметил он.

Ранее Пушков заявлял, что если Запад признал киевский Майдан «носителем воли украинского народа», то он должен признать, что и народ Крыма имеет право на выражение своей воли.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 февраля, крымские депутаты планируют рассмотреть на внеочередной сессии вопрос назначения на 25 мая всекрымского референдума по вопросу расширения полномочий автономии.

Албанские власти Косово при поддержке США и ряда стран Евросоюза 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Миссия EULEX в декабре 2008 года взяла на себя всю полноту ответственности за обеспечение законности и правопорядка в Косово, что раньше входило в функции миссии ООН (UNMIK).