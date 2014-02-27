Европарламент напомнил России о ее обязательствах относительно Украины - резолюция

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выражается поддержка территориальной целостности Украины и содержится напоминание России, что она является одним из гарантов нерушимости украинских границ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, резолюция, принятая на сессии Европарламента в Страсбурге, разработана всеми политическими группами депутатов. В ней отмечается, что Россия вместе с США и Великобританией является гарантом существующих границ Украины согласно Будапештскому меморандуму 1994 года.

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"(ЕП) напоминает Российской Федерации, что вместе с двумя другими упомянутыми выше странами она взяла обязательство воздерживаться от экономического давления, направленного на подчинение своим собственным интересам", - говорится в резолюции.

"(ЕП) призывает все стороны и третьи страны уважать и поддерживать единство и территориальную целостность Украины и призывает все политические силы внутри Украины и международные субъекты взять на себя обязательство работать над территориальной целостностью и национальным единством Украины, принимая во внимание культурный и языковой состав страны и ее историю", - отмечается в документе.

Также в резолюции содержится призыв к России "занять конструктивный подход с тем, чтобы создать для Украины условия, в которых она извлечет выгоду от двусторонних отношений с ЕС и Россией".

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"(ЕП) настойчиво призывает ЕС и государства-члены вести переговоры в один голос с Россией в поддержку европейских устремлений Украины и других стран Восточного партнерства, чтобы они могли свободно выбирать глубину своих отношений с ЕС", - говорится в резолюции.

Европарламент также заявил, что положения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли не представляют никаких торговых проблем для России, и что Соглашение об ассоциации не является препятствием для добрых отношений Украины с Россией.

"Нестабильность на общих окраинах ни в интересах ЕС, ни в интересах России, а политическое, экономическое или иное давление является нарушением Хельсинского заключительного акта", - говорится в резолюции.

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Кроме того, евродепутаты призвали украинский парламент и будущее правительство уважать права меньшинств в стране и использование русского и других языков национальных меньшинств.

"(ЕП) призывает принять новое законодательство в соответствии с обязательствами Украины в рамках Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств", - отмечается в резолюции.