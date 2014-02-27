К зданию ВР Крыма прорвались 200 человек с флагами России

Под зданием Верховной Рады Крыма собрались пророссийские активисты, пишет «Крым.Комментарии».

Как передает корреспондент издания, изначально люди собрались у долгоруковского шпиля, где было принято решение выдвинуться под здание парламента, которое находится буквально в нескольких сотнях метров. Немногочисленные правоохранители не смогли остановить колонну, которая прорвала милицейский кордон.

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Порядка 200 человек с флагами РФ, скандируя «Россия», подошли к парламенту, где в данные минуты проводят митинг. Они называют своим Президентом Виктора Януковича.

Вход в само здание ВР АРК забаррикадирован.

Людей просят не расходиться. Активисты заявляют, что не боятся вооруженных захватчиков, однако прорываться в само здание парламента не планируют.