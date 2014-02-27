ВР назначила проведение 22 внеочередных местных выборов

Как передает корреспондент УНИАН, все выборы назначены на 25 мая.

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Таким образом, в этот день пройдут выборы Ахтырского, Нежинского, Сакского, Фастовского, Феодосийского, Нетишинского, Лисичанского, Ровеньковского, Каневского, Первомайского, Снижненского, Христиновского, Верхнеднепровского, Белопольского, Барвенковского, Каменского, Кременецкого, Збаражского, Родинского, Перевальского и Жмеринского городских голов.

За все эти решения проголосовали свыше 300 депутатов.