ВР назначила проведение 22 внеочередных местных выборов
12:35, 27 февраля 2014Политика
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Верховная Рада Украины приняла ряд постановлений, которыми назначается проведение 22 внеочередных выборов городских председателей.
Рада назначила выборы 22 городских голов
Как передает корреспондент УНИАН, все выборы назначены на 25 мая.
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Таким образом, в этот день пройдут выборы Ахтырского, Нежинского, Сакского, Фастовского, Феодосийского, Нетишинского, Лисичанского, Ровеньковского, Каневского, Первомайского, Снижненского, Христиновского, Верхнеднепровского, Белопольского, Барвенковского, Каменского, Кременецкого, Збаражского, Родинского, Перевальского и Жмеринского городских голов.
За все эти решения проголосовали свыше 300 депутатов.
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