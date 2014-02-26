Вице-президент ЕК будет координатором помощи ЕС Украине

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в сообщении Европейской Службы внешнего действия.

В заседании ”высокой группы” приняли участие вице-президент Еврокомиссии - комиссар по экономическим и монетарным делам Оли Рейн, комиссар по вопросам торговли Карел де Гухт, комиссар по вопросам бюджета Януш Левандовский, комиссар по вопросам гуманитарной помощи Кристалина Георгиева, комиссар по вопросам развития Андрис Пибалгс.

Другие комиссары, по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле, который находится в Страсбурге на сессии Европарламента, и комиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер были представлены заместителями.

”В выступлении на встрече Кэтрин Эштон дала четко понять, что неотложным приоритетом должно быть поддержание стабильности в Украине - как экономически, так и политически”, - говорится в сообщении.

”На встрече обсуждалась экономическая поддержка - как средне-, так и долгосрочная. И в свете мандата, предоставленного ей Президентом Еврокомиссии Баррозу для реагирования Комиссии на экономические и финансовые вызовы Украине, Кэтрин Эштон попросила вице-президента Оли Рейна быть ответственным со стороны ЕС, координируя усилия по финансовой помощи с МВФ и другими международными организациями, членами ЕС и третьими странами”, - говорится в сообщении.

Кэтрин Эштон вновь посетит Киев в понедельник, 3 марта. Это уже будет ее пятый визит в Киев за три месяца с тех пор, как начались протесты на Майдане.