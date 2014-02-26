Янукович, вероятнее всего, еще в Украине - ГПУ
22:21, 26 февраля 2014Политика
2 0
Следователем Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел известны вероятные места пребывания бывшего президента Виктора Януковича, которого разыскивают по подозрению в массовых умышленных убийствах.
СБУ и МВД «в полной мере» привлеченные для поиска и задержания Януковича
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Николай Голомша, передает Радио Свобода.
«По нашей информации, он до сих пор в Украине», - сказал Голомша.
По его словам, местные управления СБУ и МВД привлечены для его поиска и задержания «в полной мере».
Читайте такжеЯнуковича и Захарченко объявили в международный розыск
Он также отметил, что подробности попыток задержания Виктора Януковича в Крыму, о которых говорил руководитель МВД Арсен Аваков, Генеральной прокуратуре пока не известны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter