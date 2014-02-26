Янукович, вероятнее всего, еще в Украине - ГПУ

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Николай Голомша, передает Радио Свобода.

«По нашей информации, он до сих пор в Украине», - сказал Голомша.

По его словам, местные управления СБУ и МВД привлечены для его поиска и задержания «в полной мере».

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Он также отметил, что подробности попыток задержания Виктора Януковича в Крыму, о которых говорил руководитель МВД Арсен Аваков, Генеральной прокуратуре пока не известны.