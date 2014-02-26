Власти США тоже не знают, где Янукович
Власти США не знают, где находится отстраненный Верховной Радой президент Украины Виктор Янукович
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Джен Псаки.
"Не могу сказать ничего нового о его местонахождении", - заявила Псаки.
Читайте такжеУ Путина говорят, что Януковича в подмосковном санатории не замечалиРанее госдеп заявлял, что утратил связь с Януковичем с того момента, как тот покинул Киев на минувших выходных. До этого представители американской администрации активно выходили на связь с украинским лидером, излагая ему свое видение ситуации на Украине и действия, которые, по мнению Вашингтона, необходимо предпринять. Так, вице-президент США Джо Байден звонил Януковичу девять раз на протяжении трех месяцев.
В среду некоторые СМИ написали, что Янукович находится в России. Агентство РБК, в частности, со ссылкой на свои источники сообщило, что Януковича видели в московской гостинице "Украина", а затем в Барвихе, где расположен ФГБУ "Клинический санаторий "Барвиха"управления делами президента России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков сказали, что не располагают информацией о местонахождении Януковича.