Власти США тоже не знают, где Янукович

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Джен Псаки.

"Не могу сказать ничего нового о его местонахождении", - заявила Псаки.

Читайте такжеУ Путина говорят, что Януковича в подмосковном санатории не замечалиРанее госдеп заявлял, что утратил связь с Януковичем с того момента, как тот покинул Киев на минувших выходных. До этого представители американской администрации активно выходили на связь с украинским лидером, излагая ему свое видение ситуации на Украине и действия, которые, по мнению Вашингтона, необходимо предпринять. Так, вице-президент США Джо Байден звонил Януковичу девять раз на протяжении трех месяцев.

В среду некоторые СМИ написали, что Янукович находится в России. Агентство РБК, в частности, со ссылкой на свои источники сообщило, что Януковича видели в московской гостинице "Украина", а затем в Барвихе, где расположен ФГБУ "Клинический санаторий "Барвиха"управления делами президента России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков сказали, что не располагают информацией о местонахождении Януковича.