“Правый сектор” заявляет о начале сотрудничества с профсоюзами Украины

Об этом идет речь в заявлении “Правого сектора”, размещенном на странице объединения в Facebook.

“В последнее время предыдущая власть с помощью коррумпированных судей и силовиков грабила профсоюзные организации и посягала на их имущество! Мы дадим решительный отпор грабителям, не допустим разворовывания имущества народа и Федерации профсоюзов Украины”, - заявляют в “Правом секторе”.

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Как отмечается, объединение не только организовало штаб сопротивления в Доме профсоюзов, а в рамках Майдана работало плечом к плечу с самими профсоюзами.

“Поэтому сейчас, когда в стране происходят изменения, мы знаем, какими они должны быть. Наша организация показала не словом, а делом, что способна защищать интересы майдана, а потому защищает интересы работающих граждан. Мы требуем, чтобы профсоюзы Украины стояли на защите украинского народа, а не были игрушкой в руках олигархической элиты. Поэтому с сегодняшнего дня мы начали активное сотрудничество, и каждый следующий шаг в деятельности профсоюзов Украины будет под нашим пристальным контролем”, - говорится в заявлении.