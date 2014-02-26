Прокурор Житомирской области подал в отставку - источник
19:13, 26 февраля 2014Политика
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Прокурор Житомирской области Валерий Шкуро подал в отставку.
Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил источник в прокуратуре Житомирской области.
Данную информацию корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре подтвердил активист местного Автомайдана Иван Фурлет.
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По его словам, "сегодня, 26 февраля, во время беседы с активистами житомирского Автомайдана, которые пикетировали помещение прокуратуры Житомирской области, прокурор области Валерий Шкуро публично заявил, что он подал в отставку".
Он также отметил, что официальная информация об отставке Шкуро с должности прокурора Житомирской области появится тогда, когда заявление подпишет его руководство.
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