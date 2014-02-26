Прокурор Житомирской области подал в отставку - источник

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил источник в прокуратуре Житомирской области.

Данную информацию корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре подтвердил активист местного Автомайдана Иван Фурлет.

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По его словам, "сегодня, 26 февраля, во время беседы с активистами житомирского Автомайдана, которые пикетировали помещение прокуратуры Житомирской области, прокурор области Валерий Шкуро публично заявил, что он подал в отставку".

Он также отметил, что официальная информация об отставке Шкуро с должности прокурора Житомирской области появится тогда, когда заявление подпишет его руководство.