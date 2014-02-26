Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ собирается посетить Украину

Украину вскоре посетит представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуня Миятович.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге специальный представитель ОБСЕ для работы в Украине, посол Швейцарии в Германии Тим Гульдиманн.

«В отношении сферы свободных СМИ и свободных медиа в течение ближайших 10 дней планируется приезд представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Дуни Миятович, для определенных мер, которые могут быть предприняты в этой сфере, которая в свете выборов и других моментов является критически важной», - сказал представитель ОБСЕ.

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Кроме того, Гульдиманн отметил, что «Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое занимается вопросами выборов и прав человека, планирует также рассматривать различные мероприятия по работе в сфере защиты прав человека, учитывая те события, которые происходили в течение последних двух недель».