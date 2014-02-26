Из-за конфликта в Крыму в Украину прибудет представитель ОБСЕ

В ближайшие две недели в Украину прибудет Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств для оценки ситуации в Крыму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил специальный представитель ОБСЕ для работы в Украине, посол Швейцарии в Германии Тим Гульдиманн.

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«Нам сообщили о ситуации в Крыму. Хочется отметить, что ОБСЕ уже была задействована в вопросах нацменьшинств 20 лет назад. Очень скоро, в течение двух недель, в Украину прибудет Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Астрид Торс. Естественно, по приезду Верховным комиссаром будет оценена ситуация и предложены варианты задействования ОБСЕ», - сообщил Гульдиманн.