МВД: Крымская милиция должна избегать силового противостояния

В связи с сегодняшним обострением ситуации в Крыму и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил местной милиции избегать силового противостояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Силовые структуры Крыма и Симферополя получили от меня и председателя СБУ Валентина Наливайченко соответствующие инструкции - в любом случае не провоцировать никакого конфликта, вооруженного противостояния с гражданским населением. По моему мнению, это не позиция слабости, это позиция ума, это единственная позиция, при помощи которой можно разрешить конфликт”, - сказал Аваков.

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Он отметил, что сейчас в Крыму находится группа народных депутатов, которые сотрудничают с местными депутатами, и прибавил, что путем диалога можно добиться большего, чем противостоянием.

“Всем правоохранителям от Севастополя до Симферополя необходимо делать все, чтобы не было столкновений, условно говоря, пророссийских сил, радикальных, других сил, которые там находятся”, - отметил Аваков, заметив, что по всем провокациям и во всех ситуациях решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

Как сообщалось, сегодня, 26 февраля, произошли столкновения у здания парламента Крыма, где проходит одновременно два митинга - жители, выступающие против смены власти в Украине, и крымские татары, поддерживающие ее. Сообщалось о нескольких пострадавших, которым оказывают медицинскую помощь.

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Стражи порядка пытаются организовать коридор, чтобы разделить митингующих, которых собралось уже много тысяч.

Участники митингов пытались также прорваться в здание Верховной Рады Крыма.