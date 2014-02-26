Аваков обещает реформировать ВВ и ГАИ

Временно и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что ГАИ и внутренние войска будут реформированы.

Об этом он заявил на брифинге в среду, сообщает Украинская правда.

"У нас будет много встреч, посвященных различным актуальным вопросам, в том числе о преобразовании Внутренних Войск в Национальную гвардию", - сказал Аваков.

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"В том числе превращение нынешней системы ГАИ в совершенно другую систему автоинспекции во главе с Общественным советом, в котором в том числе будет участвовать движение Автомайдан", - добавил он.

"Это все будет предметом больших дискуссий, не ждите от меня, что я за три дня создам вам полный концепт. Но на уровне анонсов я вам это сказал", - добавил Аваков.