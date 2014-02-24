Против лидера харьковского «Оплота» открыли уголовное дело - Аваков

В отношении лидера харьковской общественной организации и бойцовского клуба «Оплот», члены которого принимали участие в противостояниях с активистами Евромайдана, Евгения Жилина открыто уголовное производство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Докладываю украинскому народу. В отношении Евгения Жилина, лидера харьковской организации «Оплот», МВД Украины возбудило уголовное преследование по ряду статей УК (Уголовного кодекса Украины – УНИАН). Образована и направлена в Харьков специальная следственно-оперативная группа», - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 21 февраля на съезде в Харькове лидер "Оплота" Жилин просил вооружить его и активистов его организации.

22 февраля поздно вечером члены "Оплота" на двух автомобилях въехали в толпу людей, которые собрались на площади Свободы в поддержку Майдана, и избили их, сообщила «Украинская правда» со ссылкой местное издание АТН. Люди забаррикадировались в облгосадминистрации, среди них известный украинский писатель и поэт Сергей Жадан.

После этого и.о. министра внутренних дел Аваков заявил, что ситуация вокруг столкновений в Харькове активистов Евромайдана и членов организации "Оплот" находится под контролем МВД.

По его словам, в здании Харьковской облгосадминистрации находятся несколько десятков майдановцев. Членов "Оплота" на площади - около 60. Их разделяют около 130 милиционеров.