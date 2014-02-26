На Закарпатье запретили «Украинский выбор»

Закарпатский областной совет запретил общественное движение «Украинский выбор» на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня во время очередной сессии областного совета.

«За» соответствующее решение проголосовал 71 депутат.

Кроме того, народные избранники обратились к другим областным советам с просьбой принять решение о запрещении «Украинского выбора» в своих регионах.

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Закарпатские депутаты объясняют свое решение тем, что деятельность этой организации раскалывает Украину.

Как известно, одним из организаторов общественного движения “Украинский выбор” является Виктором Медведчук - экс-руководитель администрации Президента Украины Леонида Кучмы.