Роспуск «Беркута» дал возможность скрыться его бойцам - политолог

Руководитель социологической службы "Украинский барометр", политолог Виктор Небоженко считает, что ликвидация спецподразделения МВД «Беркут» дает возможность скрыться его бойцам.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции.

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«Сейчас самое простое – это найти 10-15 человек, которые несут ответственность за преступный приказ и его контроль. И не дать возможность экс-беркутовцам уйти в подполье. Вот две конкретные точные задачи», - сказал эксперт.

В то же время ликвидацией «Беркута», считает Небоженко, «они создали возможность большому количеству беркутовцев исчезнуть».

«Может, как раз и в Юго-Восточном направлении. Хотя, скорей всего, они переедут в Россию и там, естественно, пригодятся уже в местных бандформированиях», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков своим приказом ликвидировал спецподразделение милиции «Беркут».

«Беркута» больше нет. Подписал приказ номер 144 от 25 февраля 2014 года «О ликвидации специальных подразделений милиции гражданской безопасности «Беркут», - написал Аваков написал на своей странице в Facebook.